Мультибрендовий автодилер розвінчав головні міфи про доставку авто з США

Пригледіли для себе омріяне авто на якомусь з аукціонів США, однак боїтеся, що до вас доїде транспорт з «підмоченою» репутацією, без можливості відновлення подушок безпеки з розкраденими комплектуючими? На жаль, це далеко не міфи і подібне може трапитися, якщо занести гроші не тим.

«Любе Авто» – найбільший мультибрендовий дилер авто з Європи, Америки, Канади та Кореї пропонує ознайомитися з міфами, які нав'язують покупцям недобросовісні компанії.

Не ведіться на них, щоб не пошкодувати про викинуту суму грошей.

Топлене авто легко відремонтувати

Насправді жоден надійний дилер не запропонує купити топлене авто.

Аукціони, де розміщуються такі пропозиції, повинні попереджати про подібні пошкодження, а компанія через яку ви здійснюєте покупку – має право відмовитися від викупу подібної пропозиції, оскільки часто такі авто приїжджають в неналежному стані: в салоні може виявитися цвіль чи проблеми з електрикою. Найчастіше такі авто не піддаються ремонту.

Жодну деталь не вкрадуть у порті

Гарантувати це можуть лише компанії з власними підрядниками.

На жаль, крадіжка комплектуючих в порах Одеси – не міф. Часто авто, яке прибуло з усіма необхідними деталями, виїжджає до власника без ключів, бампера та інших запчастин.

Обирайте компанії, які контролюють увесь процес погрузки-вигрузки авто. У компанії «Любе Авто», наприклад, весь процес контролюється власними підрядниками, що унеможливлює крадіжку запчастин.

Дилерські авто на аукціонах – спосіб зекономити

Купуйте авто лише від страхових компаній.

На аукціонах часто зустрічаються авто від третіх осіб. Проте така купівля несе за собою чимало ризиків.

Якщо фото авто виставила фізична особа – дилер, є ризик, що по прибутті транспорту ви зіткнетеся з браком запчастин чи пошкодженнями, про які продавець вирішив змовчати.

Вистрілена безпека означає, що авто більше не годиться

Це можна відремонтувати.

Часто клієнти категорично відмовляються від купівлі авто з вистріленою безпекою, хвилюючись, що після ремонту вона не спрацює. Проте зараз на ринку існує безліч компаній, які роблять повну заміну та реставрацію подушок безпеки, що збереже вам життя на дорозі.

Як обрати дилера

Пригон авто з США – справді важливий та відповідальний крок. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, радимо обирати компанії:

з великим досвідом роботи;

з налагодженою мережею партнерів та підрядників;

які мають філії по всій країні та надають повний спектр роботи;

мають власну логістичну лінію з доставки авто та самостійно контролюють процес від замовлення авто на аукціонні США до адресної доставки в Україні.

«Любе Авто» – доставимо усе

«Любе Авто» – саме та компанія, яка задовольняє 100% потреб клієнтів: від роботи з аукціонами до повного контролю перевезення, включно з документальним супроводом.

За час нашої діяльності, ми доставили в Україну понад 10 тисяч автомобілів. 10% всього транспорту з США були доставлені компанією «Любе Авто Shipping». Разом з нами клієнти мають персоналізовану можливість самостійно ввести vin-код та побачити актуальну інформацію про автомобіль: час завантаження, місце перебування, динаміку пересування, орієнтовну дату доставки та актуальні фото з портів.

Завантаження транспорту відбувається нашими американськими колегами «Любе Авто USA» та вперше розвантажується компанією «Любе Авто» на майданчику у Львові. Це зменшує ризик пошкодження авто при транспортуванні на 99%

Наш досвід виключає будь-які ризики, а відкритість гарантує, що ми завжди порадимо вам лише найвигідніші умови та найкращі пропозиції на вторинному ринку авто.