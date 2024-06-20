Аркадій Ротенберг – близький друг російського диктатора Путіна

Міністерство внутрішніх справ України оголосило у розшук 72-річного російського мільярдера Аркадія Ротенберга, а також його сина, 51-річного підприємця Ігоря Ротенберга. Анкети підсанкційних російських бізнесменів, наближених до президента Росії Владіміра Путіна, з’явились в базі розшуку відомства 20 червня.

Аркадія та Ігоря Ротенбергів розшукують за кримінальними статтями:

фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України;

легалізація (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

В обох анкетах вказана дата зникнення 17 серпня 2022 року.

Що відомо про Аркадія та Ігоря Ротенбергів

Аркадій Ротенберг – російський олігарх, мільярдер, входить до найближчого оточення диктатора Владіміра Путіна, його близький друг з дитинства. Родина Ротенбергів будувала «Північний потік-2» та Кримський міст. Ротенберг записаний власником так званого палацу Путіна.

У 2020 році російський Forbes назвав Ротенбергів найбагатшою родиною Росії зі статком 5,45 млрд доларів.

З 2014 року Ротенберг перебуває під санкціями США та Євросоюзу. У жовтні 2022 року до Ротенберга було застосовано санкції РНБО.

У березні 2023 року Україна націоналізувала активи Аркадія Ротенберга, зокрема київський ТРЦ Ocean Plaza.

Ігор Ротенберг – провідний російський бізнесмен, старший син і спадкоємець Аркадія Ротенберга. Він є колишнім власником компанії «Газпром буріння» та акціонером електронної системи оплати «Платон».

Суд Європейського союзу в Люксембурзі 19 червня 2024 року відхилив позов Ігоря Ротенберга про зняття з нього санкцій ЄС. Влада ЄС вказувала, що Ігор Ротенберг «продовжує отримувати вигоду від російських керівників і уряду РФ, відповідальних за анексію Криму».

На оборонних підприємствах олігархів Аркадій та Ігор Ротенбергів виготовляють зброю і військову техніку, за допомогою яких Росія здійснює свої воєнні злочини проти України.

Як повідомляв ZAXID.NET, націоналізований київський ТРЦ Ocean Plaza боргує російському олігарху Аркадію Ротенбергу 8 млрд грн. Мільярдер виводив прибуток від діяльності ТРЦ через кіпрський офшор як кредит. Міністерство юстиції подало до ВАКС суду позовну заяву з проханням списати права вимоги за кредитом компанії-власника торгового центру Ocean Plaza у Києві перед кіпрською компанією Ротенберга.