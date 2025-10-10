МЗС України назвав медіа, які відвідали російський престур на Донеччині

Міністерство закордонних справ України оголосило перелік іноземних ЗМІ, які взяли участь у престурі на окупованій частині Донеччини, організованого росіянами. До учасників цього туру застосують персональні санкції. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

Пропагандистський престур організувало російське міноборони у тимчасово окупованих містах Авдіївка та Курахове, що на Донеччині. Він відбувався у вересні цього року.

«Ці тури незаконні, адже люди перетинають український державний кордон в порушення міжнародного права і законодавства України, а по друге, вони ще й аморальні. В цей час українські журналісти сидять у російських тюрмах, Росія вбиває та завдає поранень українським журналістам й взагалі скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ від початку повномасштабного вторгнення», – наголосив Георгій Тихий.

За даними МЗС України, у російському престурі взяли участь представники таких редакцій:

L'Agence France-Presse (AFP);

Associated Press (AP);

французький телеканал TF1;

арабські видання Al Arabiya й Al Hadath;

американське медіа One America;

китайське видання Phoenix;

турецьке видання Milliyet.

«Це безперечно список ганьби. Ми зв’яжемося з цими виданнями на рівні їхніх штаб-квартир, донесемо офіційно недопустимість таких дій із вимогою припинити такі дії», – наголосив Георгій Тихий.

Водночас Георгій Тихий зауважив, що санкції не стосуватимуться представників названих редакцій, які працюють в Україні. Також відомо, що окрім ЗМІ у престурі окупантів брали участь деякі блогери та колишні посадовці зі США, Словаччини, Бразилії, Чехії, Франції, Туреччини. Речник МЗС уточнив, що свідомо не оголошує імена тих, хто брав участь у поїздці, але всіх її учасників вже встановили поіменно.

«По всіх прізвищах з цього списку ми будемо ініціювати заборони на вʼїзд. Люди, які не поважають державний кордон України, не мають перетинати кордон в майбутньому. Для ЗМІ, які взяли участь у цьому турі, безперечно, буде і ширший набір наслідків для їхньої репутації», – зауважив Георгій Тихий.

Нагадаємо, 9 травня міністерство закордонних справ запросило низку акредитованих в Україні керівників дипломатичних місій держав, чиї вищі посадовці відвідали військовий парад у Москві. Дипломатам висловили демарш.