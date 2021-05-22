В кримських водосховищах завершуються запаси питної води

Нестачу води в окупованому Криму спричинила масована мілітаризація на півострові з боку Російської Федерації. Про це в коментарі «Укрінформу» заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення», – підкреслив він.

Ніколенко зауважив, що це вкотре доводить руйнівний характер політики Росії на окупованих нею українських територіях. Натомість російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших.

Він нагадав, що відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.

21 травня російські ЗМІ поширили заяву представника МЗС Росії про те, що відмова з боку України постачати воду в окупований Крим сприяє зростанню міжнародної напруженості і може спричинити гуманітарну катастрофу.

Що відбувається з водопостачанням в окупованому Криму

Як відомо, у березні 2014 року Україна припинила постачання дніпровської води на Кримський півострів. Основним джерелом постачання води на момент початку окупації був Північно-Кримський канал. У квітні 2014 російська окупаційна влада відключила насоси, які здійснювали підйом води в районі Красноперекопська (північний Крим), в результаті чого подання води з Північно-Кримського каналу втратило економічний сенс.

Подачу води Північно-Кримським каналом на територію півострова було припинено у травні 2014 року за рішенням Державного агентства водних ресурсів України, потім підтриманого Кабінетом міністрів Арсенія Яценюка.

Тоді окупанти заявили, що «не потребують водопостачання хунти», обґрунтовуючи це тим, що півострів може забезпечуватися водами з Краснодарського краю шляхом їх перекидання через Керченську протоку, або розробляти підземні джерела.

У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова.

Щорічно запаси води в Криму зменшувалися, а посушливі весна і початок літа 2020 року призвели до того, що вони зміліли до критичного мінімуму. В анексованому Криму в деяких районах з 7 вересня 2020 року розпочався третій етап обмежень подачі води через посуху й обміління водоймищ. Споживання води знизилося до 100 тисяч кубометрів на добу.