У Словаччині внаслідок побоїв помер українець

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про смерть українця внаслідок побиття у Словаччині. Міністр заявив, що Україна не виключає етнічну ворожнечу. Про це він повідомив у понеділок, 3 лютого, у соцмережі Х.

Загиблий – українець на ім’я Любомир, який був безхатьком. Відомо, що у четвер, 30 січня, його спіймали на крадіжці у торговому центрі Nivy у столиці Словаччини Братиславі. За даними словацького телеканалу ta3, затриманого безхатька побили співробітники приватної охоронної служби та поліцейські, внаслідок чого він отримав травми голови та тулуба.

Українця госпіталізували до лікарні. Наступного дня, 31 січня, він помер від отриманих травм. Зазначається, що фельдшер, який надавав медичну допомогу українцю, також заявив, що, ймовірно, його побили поліцейські. Цю підозру також підтверджують записи з камер відеоспостереження у торговому центрі.

Наразі справу розслідують як вбивство, за словами начальниці словацької поліції Яни Машкової, правоохоронці перевіряють кілька версій.

«У справі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На цей час тривають процесуальні дії, і тому ми не можемо надати будь-яку додаткову інформацію», – повідомила прессекретарка поліції Андреа Добяшова.

На повідомлення про смерть українця також відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що Україна вимагає неупередженого розслідування та справедливого покарання винних.

«Шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі. Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. За моїми вказівками наше посольство вже звернулося до словацької поліції та омбудсмена. Ми вимагаємо неупередженого розслідування та відповідальності», – написав Андрій Сибіга у соцмережі Х.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що у Словаччині затримали українця за підозрою у підготовці державного перевороту. МЗС України повідомило, що перебуває на зв'язку з затриманим та його родичами. Українця готували до депортації зі Словаччини.