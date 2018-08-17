В МЗС закликали Польщу припинити переслідування голови Українського товариства у Любліні

У п’ятницю, 17 серпня, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєклом закликав припинити кримінальне переслідування історика голови Українського товариства у Любліні Григорія Купріяновича. Про це Василь Боднар повідомив у своєму Twitter.

«Під час зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєклом і колегами обговорили шляхи вирішення актуальних питань українсько-польських відносин. Закликав припинити кримінальне переслідування історика Г.Купріяновича, голови Українського товариства в Любліні», - написав Боднар.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, голова Люблінського воєводства Польщі Пшемислав Чарнек ініціював кримінальну відповідальність щодо Григорія Купріяновича згідно з «антибандерівським» законом. Чарнек заявив, що у неділю, 8 липня, на сході Польщі відбулася «українська провокація». Людей, які приїхали помолитися на могилах вбитих поляками українців, він назвав «українськими націоналістами». На думку Чарнека, Купріянович порушив закон, прирівнюючи вбивство в Сагрині до «вбивства 130 тис. поляків на Волині». Після цього окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства розпочала розслідування висловлювань Купріяновича.