У Чернівцях помер головний диригент музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Володимир Шнайдер. Йому було 39 років. Про це повідомили на сторінці закладу в фейсбуці.

Володимир Шнайдер помер 1 жовтня. Розтину ще не проводили, однак вже оголосили попередню причину смерті – це серцева недостатність.

«Символічно, у Міжнародний день музики, яку він так любив. Володимир був талановитим музикантом і справжнім професіоналом, диригентом симфонії життя, яке присвятив театру. Поза сценою він був людиною з великим добрим серцем, глибиною та натхнення, яким умів ділитись. Його музика об’єднувала серця, його постать надихала колег і глядачів», – йдеться у дописі.

Також повідомили, що чин прощання з Володимиром Шнайдером відбудеться у театрі 4 жовтня з 9:00 до 12:00.

Додамо, що Володимиру Шнайдеру було 39 років. Він родом з Івано-Франківської області. У 2005 році закінчив Національну музичну академію імені Чайковського у Києві. У Чернівецькому драмтеатрі працює з 2010 року. Окрім диригентської роботи, також створював аранжування та музику для вистав.