Після вбивства буковинець намагався накласти на себе руки

На Буковині вночі 30 листопада 45-річний чоловік спочатку вбив свого батька, а потім задушив матір. Подвійне вбивство сталося в селі Вітрянка Дністровського району. Після того, як чоловік скоїв злочин, він намагався покінчити своє життя самогубством. Пояснити поліцейським мотиви свого вчинку він не зміг.

В поліцію близько 3:30 ночі 30 листопада зателефонував сусід подружжя і повідомив, що почув крики з сусіднього будинку. Коли він зайшов всередину помешкання, то виявив тіла сусідів з ознаками насильницької смерті.

В село, де сталося подвійне вбивство виїхала слідчо-оперативна група та обласне керівництво поліції. «Поліцейські з’ясували, що учора ввечері 45-річний син завдав удари тупим предметом своєму 68-річному батьку та задушив 66-річну матір. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли. », – повідомили в поліції Буковини, 30 листопада.

В поліції повідомили ZAXID.NET, що нараз криміналісти з’ясовують, чим самим вдарив кілька разів чоловік батька, але скоріш за все це була гантеля, яка стояла в кімнаті неподалік.

Також буковинець після вчиненого намагався покінчити життя самогубством. На місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Медики надали йому необхідну допомогу. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

Відомості про вказаний факт слідчі поліції внесли до ЄРДР за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Правоохоронці затримали порушника, з’ясовують мотиви такого вчинку. Буковинцю буде призначено психіатричну експертизу. Поліцейські направили тіла загиблих для проведення судово-медичних експертиз.