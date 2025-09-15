На Буковині прикордонники спільно з митниками викрили спробу контрабанди великої партії готівки. Іноземець заховав в моторному відсіку пасажирського автобуса пакунки з 260 тис. доларів. Гроші вилучили, а чоловіка – затримали.

За даними слідства, чоловік має громадянство Грузії. Він працював водієм пасажирського автобуса на маршруті «Хмельницький – Стамбул», повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 15 вересня.

За офіційним курсом НБУ вартість готівки перевищує 10,7 млн грн

Під час митного контролю працівники Чернівецької митниці виявили схованку з кількома пакунками в моторному відсіку автобуса. З’ясувалося, що всередині поліетиленових пакетів було замотано 260 тис. доларів. Загалом готівку помістили в 14 пакунках.

Правоохоронці затримали водія і встановили, що він свідомо не задекларував валюту, а гроші помістив в сховок, щоб їх не знайшли. Митники вилучили 260 тис. доларів. За офіційним курсом НБУ загальна вартість готівки перевищує 10,7 млн грн.

Валюту перевозив грузин

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили громадянину Грузії про підозру у закінченому замаху на контрабанду валютних цінностей (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201-3 КК України). Йому загрожує до 425 тис. грн штрафу.