Цінні метали вивозили під виглядом будівельних сумішей

Поліцейські викрили трьох мешканців Львівської та Закарпатської областей, які організували перевезення за кордон відпрацьованих автомобільних деталей, що містили дорогоцінні метали. Щоб уникнути митного контролю, товар декларували як будівельні суміші.

Як повідомили у вівторок, 19 серпня, у Нацполіції України, поліцейські зафіксували прибуття вантажних автомобілів до митного поста Закарпатської митниці. У супровідних документах було вказано, що перевозять будівельні матеріали (клей, гідроізоляційні матеріали тощо). Водночас митники запідозрили підробку документів.

«Під час огляду виявили 100 мішків із порошкоподібною темно-сірою речовиною з металевим блиском. Згідно з висновками експертизи, це були відпрацьовані автомобільні деталі, що підлягають переробці для добування дорогоцінних металів. У складі вилученого містилися платина, паладій, іридій, родій, рутеній та срібло», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Поліцейські викрили контрабанду цінних металів

Загальна вага речовини становила понад 2,2 тонни, а її ринкова вартість перевищила 11,3 млн грн.

У помешканнях підозрюваних у Львівській та Закарпатській областях провели обшуки. Трьом організаторам повідомили про підозру в контрабанді (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 ККУ). Санкція статті перебачає до 10 років увʼязнення із конфіскацією майна.