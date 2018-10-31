На Буковині патрульні вимагали хабар за перевезення спирту без документів
Під час викриття поліцейські спробували втекти на службовому автомобілі
Суспільство — Володимир Пиріг, 31 жовтня2070
У Сторожинецькому районі Чернівецької області працівники Служби безпеки України (СБУ) викрили двох патрульних поліцейських на хабарництві.
За повідомленням прес-центру СБУ, патрульні вимагали 600 доларів за перевезення в межах області трьох тонн спирту без дозвільних документів на його придбання та продаж.
Затримали інспекторів після отримання чергової частини хабара в одному із населених пунктів Сторожинецького району. При цьому зловмисники намагалися втекти на службовому автомобілі, але працівники СБУ їм перешкодили.
Нагадаємо, раніше в Харкові викрили групу патрульних поліцейських, котрі били людей у метро і вимагали у них гроші.
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