На Буковині патрульні вимагали хабар за перевезення спирту без документів

Під час викриття поліцейські спробували втекти на службовому автомобілі

СуспільствоВолодимир Пиріг, 31 жовтня2070

До теми

У Сторожинецькому районі Чернівецької області працівники Служби безпеки України (СБУ) викрили двох патрульних поліцейських на хабарництві.

За повідомленням прес-центру СБУ, патрульні вимагали 600 доларів за перевезення в межах області трьох тонн спирту без дозвільних документів на його придбання та продаж.

Затримали інспекторів після отримання чергової частини хабара в одному із населених пунктів Сторожинецького району. При цьому зловмисники намагалися втекти на службовому автомобілі, але працівники СБУ їм перешкодили.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили групу патрульних поліцейських, котрі били людей у метро і вимагали у них гроші.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

За невеликий хабар від п'яного водія екс-керівник ДАІ Борислава проведе 2,5 роки у в'язниці ZAXID.NET
Слідчого Сихівського райвідділу поліції оштрафували на 25 тис. грн за хабар у 130 тис. грн ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук