На Буковині патрульні вимагали хабар за перевезення спирту без документів

У Сторожинецькому районі Чернівецької області працівники Служби безпеки України (СБУ) викрили двох патрульних поліцейських на хабарництві.

За повідомленням прес-центру СБУ, патрульні вимагали 600 доларів за перевезення в межах області трьох тонн спирту без дозвільних документів на його придбання та продаж.

Затримали інспекторів після отримання чергової частини хабара в одному із населених пунктів Сторожинецького району. При цьому зловмисники намагалися втекти на службовому автомобілі, але працівники СБУ їм перешкодили.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили групу патрульних поліцейських, котрі били людей у метро і вимагали у них гроші.