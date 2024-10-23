На Буковині під час спалювання сухої трави задихнувся і помер чоловік. Нещасний випадок трапився в селі Кошуляни Дністровського району. Тіло 65-річного чоловіка в полі знайшла сусідка і повідомила про це в поліцію і в «Службу порятунку».

Повідомлення на спецлінію «101» надійшло 22 жовтня. Жителі села Кошуляни Дністровського району розповіли, що, ймовірно, внаслідок спалювання сухої трави загинув 65-річний чоловік. Тіло загиблого виявила сусідка. Вона і повідомила про нещасний випадок в поліцію.

«Пожежа мала незначну площу, тому вона самоліквідувалася. На місце події пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися. Тіло загиблого відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті», — йдеться в повідомлені ДСНС Буковини в середу, 23 жовтня.

За фактом смерті людини правоохоронці порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Судово-медичні експерти встановлюють точну причину смерті.