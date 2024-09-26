Площа пожежі склала 50 м. кв

На Тернопільщині під час пожежі у будинку загинув чоловік. Пожежники приїхали на виклик про пожежу в житловому будинку. Після ліквідації загоряння в приміщенні виявили тіло чоловіка. Площа пожежі склала 50 м2.

Пожежа приватного житлового будинку виникла увечері 25 вересня в місті Хоростків Чортківського району. Сусіди помітили вогонь всередині і викликали рятувальників.

«О 22:00 рятувальники отримали виклик про пожежу у будинку на вулиці Наливайка. За лічені хвилини вони прибули до місця події та полум’ям було вже охоплено значну частину будівлі. Площа пожежі склала 50 м2, і, попри всі зусилля вогнеборців, будівлю було повністю знищено вогнем», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в четвер, 26 вересня.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло місцевого мешканця, 42-річного чоловіка. Внаслідок пожежі він загинув.

Правоохоронці та працівники ДСНС встановлюють причини виникнення пожежі та сума завданих збитків. Тіло загиблого чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті. В управлінні ДСНС також зазначили, що завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося уникнути ще більших втрат, адже вогонь не поширився на сусідню господарську будівлю.