Працівнику правоохоронних служб повідомили про підозру

На Буковині правоохоронця підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон. Слідство встановило, що чоловік своїм авто підвозив військовозобов'язаних ближче до кордону, де вони мали перейти його. Працівнику правоохоронних служб слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру.

Під час розслідування розслідувачі ДБР встановили, що працівник правоохоронних органів Чернівецької області сприяв організаторам, які налагодили незаконний канал виїзду з України військовозобов’язаних чоловіків. Троє буковинців переправляти ухилянтів за кордон в різних точках межі. Роль правоохоронця полягала в тому, що він віз ухилянтів до кордону.

«Правоохоронець перевозив у службовому автомобілі військовозобов’язаних до визначеного місця відправлення. В цьому місці їх зустрічали інші співучасники злочинної схеми. Чоловікам надавались необхідні консультації, маршрути руху поза пунктами пропуску», – повідомили в прокуратурі Буковини в вівторок, 3 вересня.

Вартість таких послуг коливалась у межах 5-6,5 тис. євро з особи. Слідчі ДБР встановили, що у червні 2024 року двох «клієнтів», які намагалися непомітно перейти українсько-румунський кордон, викрили прикордонники.

Правоохоронця затримали і оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України).