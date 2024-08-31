Затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі

На Одещині правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який організував незаконне переправлення ухилянта до Молодови. Його затримали під час одержання грошей від військовозобов’язаного. Про це у п’ятницю, 30 серпня, повідомили у Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, одесит запропонував військовозобов’язаному за гроші переправити його до Молдови поза межами офіційних пунктів пропуску.

«Зловмисник роз’яснив чоловіку, як буде здійснювати його переправлення, що потрібно взяти з собою і як діяти в дорозі до перетину кордону і вже безпосередньо в чужій країні. Маршрут він проклав через річку», – йдеться у повідомленні.

За організацію незаконного перетину кордону одесит вимагав з військовозобов’язаного 6,5 тис. доларів. Поліцейські затримали правопорушника під час отримання ним обумовленої суми та вилучили гроші.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавленням волі строком до дев'яти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 454 200 грн застави, яким він скористався. Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних злочинів.