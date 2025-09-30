Їх триматимуть під вартою

Двоє жителів Чернівців намагалися зірвати мобілізацію та дестабілізувати ситуацію на Буковині. Для цього чоловік та жінка використовували фальшиві посвідчення журналістів, а також в одязі з надписом «преса» блокували авто військових. Провокаторів викрили працівники Служби безпеки України.

Чоловік і жінка були членами нібито однієї з чернівецьких правозахисних організацій. Зловмисники за гроші консультували клієнтів, як уникнути мобілізації, закликали ігнорувати повістки та чинити опір законним діям ТЦК, повідомили в СБУ Буковини у вівторок, 30 вересня.

Провокатори регулярно писали в правоохоронні структури фіктивні скарги на «неправомірні дії» працівників ТЦК, вимагаючи визнати своїх клієнтів потерпілими, а для прикриття використовували журналістські посвідчення.

Окрім того, підозрювані організовували блокування військових авто, прикриваючись журналістськими посвідченнями та використовуючи одяг з маркуванням «преса». Відзняті провокаційні відеоматеріали вони розміщували у соцмережах та називали такі дії «геноцидом українців».

Працівники СБУ встановили, що ще одним напрямом їхньої діяльності були заклики до мобілізованих і спонукання їх до втечі з військових частин. Зловмисники пропонували підписати фіктивні документи, які нібито мали допомогти уникнути кримінальної відповідальності, та інструктували, як краще «залягти на дно».

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили мешканцям Чернівців про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Та за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб у формі пособництва).

Обом зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.