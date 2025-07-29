З 60 будинків втіер зняв покрівлю

У Кельменецькій громаді в Чернівецькій області внаслідок сильного вітру, дощу і граду пошкоджено 120 приватних будинків. У 60 будинках зірвало покрівлю. За повідомленням голови Кельменецької громади Богдана Олійника, попередні збитки становлять 15 млн грн.

Найбільше постраждали чотири населені пункти, передає «Суспільне.Чернівці». Це селище Кельменці та села Ленківці, Перківці, Бернове. Стихія лютувала 28 липня. Сьогодні, 29 липня, в селах тривають аварійні роботи. У населені пункти виїжджала спеціальна комісія і документувала збитки, завдані стихією. Також з доріг прибрали повалені дерева та стовпи електропередач.

«Було повалено дуже багато електроопор, дроти валялися на дорогах. Тому від електропостачання були відключені майже усі населені пункти. Поки світло є лише на високовольтних лініях, сьогодні вже ремонтують ті лінії, які йдуть до будинків. Поступово будуть підключати електрику», – розповів голова Кельменецької громади Богдан Олійник.

Окрім домогосподарств, постраждали також території агропідприємств і ферм. Наразі там встановлюють суму завданих збитків.

«Багато полів та урожаю пошкодило, також ангарів, де зберігалась пшениця, ячмінь. Я думаю, що сума тут буде більшою десь у два рази, ніж та, що була у домогосподарствах», – розповідає Олійник.

За його словами, зараз у громаді збирають усі потрібні документи, щоб зафіксувати «надзвичайний стан», аби жителі змогли отримати компенсацію від держави. Адже з бюджету громади не зможуть покрити ці витрати.