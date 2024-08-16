Настоятелю загрожує до восьми років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали на Черкащині настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував вторгнення Росії в Україну. Про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, що клірик розсилав місцевим жителям відео, в яких виправдовував воєнні злочини росіян і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. Він також закликав мешканців громади не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.

«У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну ситуацію в регіоні на користь країни-агресора», – наголосили у СБУ.

Служба безпеки ініціювала експертизу, яка підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП). Йому оголосили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України (ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення.

У СБУ зазначили, від початку повномасштабного вторгнення Росії клірики Черкаської єпархії УПЦ МП отримали вісім підозр за публічну підтримку агресора та поширення російської пропаганди.

До слова, раніше ZAXID.NET повідомляв, що комітет гуманітарної та інформаційної політики вніс остаточні правки до законопроєкту № 8371 «Про заборону релігійних організацій, повʼязаних із Росією», що фактично означає заборону діяльності УПЦ МП. Наступного тижня у Верховній Раді нардепи мають проголосувати за нього.