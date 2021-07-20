На Чернігівщині в прикордонній зоні правоохоронці викрили нелегальне виробництво пального на офіційно непрацюючому заводі з відповідною ліцензією.

Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Чернігівській області, пальне випускалось на потужностях підприємства, яке має ліцензію на цей вид діяльності (виробництво та реалізацію нафтопродуктів), але у 2020-2021 роках офіційно нафту не переробляло. Сировину ділки купували за необліковану готівку й так само поза документами реалізовували продукцію. Ніяких податків, відповідно, не платили.

Під час обшуків на підприємстві правоохоронці вилучили 220 т нафтопродуктів на суму 5,5 млн грн, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Також слідчі встановлюють обсяги нелегально виготовленої та проданої продукції та коло причетних до цього осіб.