Під час пожежі загинула жінка та двоє її синів

У селі Гмирянка Чернігівської області сталась пожежа у приватному будинку. На місці події рятувальники виявили тіла жінки та двох її дітей. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пожежу рятувальники гасили протягом години.

«На місці події виявлені тіла матері 2000 року народження та двох хлопчиків 2019 та 2020 років народження», – йдеться у повідомленні.

У коментарі «Суспільному Чернігів» речниця ГУ ДСНС України в Чернігівській області Ніна Луценко розповіла, що пожежа сталась о 10:25. Причина та обставини трагедії наразі невідомі.

Фото з місця події

Як повідомили у поліції Чернігівської області, наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, 11 листопада 2023 року у селі Нові Санжари Полтавської області через пожежу загинуло подружжя та їх дворічний син.