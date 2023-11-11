На Полтавщині через пожежу загинуло троє людей

У селі Нові Санжари, що на Полтавщині, через пожежу загинуло троє людей, серед них – дворічна дитина. Про це у суботу, 11 листопада, повідомило «Суспільне» із посиланням на речницю рятувальників Полтавщини Світлану Рибалко.

Поліцію та рятувальників викликали родичі сім’ї, які приїхали на місце події. У будинку пожежики виявили тіла трьох людей: 28-річної жінки, її 26-річного чоловіка та їх 2-річного сина.

«Через відсутність повітря у приміщення пожежа самоліквідувалася до приїзду рятувальників. Попередня причина смерті жителів будинку – коротке замкнення електромережі», – розповіла «Суспільному» речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

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Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил пожежної безпеки, що спричинило смерть людей.