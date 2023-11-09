До ліквідації полум'я залучили 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки

Ввечері у четвер, 9 листопада, у Вінниці в складських приміщеннях на вулиці Гонти, де зберігався ламінат, сталася масштабна пожежа. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області.

«Площа пожежі близько 1 тис. м2. До ліквідації пожежі залучено 40 осіб особового складу та 11 одиниць спецтехніки. Надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари. Пожежа локалізована о 22:36», – повідомили у ДСНС.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що на Львівщині 4 листопада внаслідок пожеж загинули дві людини.