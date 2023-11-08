У суді буковинець зазначив, що вже відремонтував будинок

На Буковині до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка за підпал будинку дружини. Буковинець часто сварився зі своєю обраницею. В серпні після чергової сварки обвинувачений підпалив одну з кімнат дому в селі Рухотин Дністровського району.

Під час досудового слідства поліцейські встановили, що 29 серпня 44-річний житель села Рухотин, після чергової суперечки з дружиною, влаштував пожежу у помешканні. Чоловік спочатку переконався, що в будинку не має його дружини та неповнолітньої доньки, проник в середину помешкання і підпалив одне з ліжок.

«Близько 14:00 обвинувачений прийшов на подвір’я помешкання, зайшов в дім через незачинені двері. Тоді взяв сірники і туалетний папір. Потім поставив його на ліжко в одній із кімнат і підпалив. В результаті загоряння в кімнаті розпочалась пожежа, під час якої знищено стелю, стіни, підлогу, та інше майно. Також кіптявою від пожежі пошкоджено оздоблення інших приміщень будинку та як наслідок спричинено потерпілій майнової шкоди», – йдеться у вироку Хотинського районного суду від 1 листопада.

В суді обвинувачений свою вину визнав повністю та зазначив, що будинок вже відремонтував.

«Крім того, за результатами обшуків за місцем проживання підсудного правоохоронці виявили патрони та порох, які чоловік зберігав без відповідного дозволу», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 8 листопада.



Хотинський районний суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі.