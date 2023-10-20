Автомобілі Володимира Бартківа і його дружини згоріли вщент

У Бурштині невідомі підпали два автомобілі, які належать голові місцевого садового товариства «Енергетик» Володимиру Бартківу та його дружині. Правоохоронців на місце події викликали рятувальники, а поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо підпалу і шукає причетних осіб.

Підпал двох автомобілів Mitsubishi Outlander 2012 та 2017 року випуску стався вночі 19 жовтня поруч з багатоквартирним будинком, де мешкають Володимир та Світлана Бартківи, повідомляє ПІК. Сусіди почувши тріск та вибухи, а потім побачивши через вікно, що горять два позашляховики, викликали на місце рятувальників. До служби ДСНС повідомлення надійшло близько 3:00 ночі. Рятувальники, прибувши на вказану адресу, загасили автомобілі, однак через пожежу вони були знищені вщент.

Власник машин вважає, що транспорт, який належить його родині, підпалили не просто так. За словами чоловіка, це зробили навмисно, щоб його попередити стосовно його діяльності, зокрема по земельних питаннях в Бурштині.

У поліції Прикарпаття зазначили ZAXID.NET, що хоча власник автомобілів до них із заявою не звертався, однак правоохоронці все одно виїхали на місце злочину за повідомленням від Служби «101».

«На місце пожежі виїхала слідчо-оперативна група та експерти. За фактом відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 194 КК України, це умисне пошкодження майна. Зараз йде слідство», – повідомив ZAXID.NET речник поліції Прикарпаття Андрій Яцків.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину та всі обставини події. До слова, Володимир Бартків очолює садове товариство «Енергетик» з червня 2021 року.