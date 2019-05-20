На демонтаж фонтану перед львівським Оперним театром витратять 300 тис. грн

На демонтаж фонтану біля оперного театру витратять 300 тис. грн

На знесення фонтану біля Львівського академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької витратять 300 тис. грн, про це повідомила прес-служба ЛМР.

Таку суму на демонтаж передбачили під час засідання виконавчого комітету міської ради. За виділення коштів на знесення ще мають проголосувати депутати Львівської міськради на сесії 23 травня.

Встановлення нового сухого фонтану повністю оплатить азербайджанська нафтова компанія SOCAR, яка ще улітку 2015 року заявила про бажання відреставрувати фонтан. На роботи благодійники хочуть витратити приблизно мільйон євро. Натомість за демонтаж старого об’єкту повині заплатити з міського бюджету.

До слова, раніше повідомлялося про те, що у Львові хочуть встановити сухий фонтан. Окрім того, планується встановити у об’єкт метеостанцію, яка стежитиме за вітром, вологою і буде регулювати висоту бризок з форсунок. Також відреставрувати планують й площу довкола фонтану. На клумбах з обох боків висадять більше рослин, по краях клумб поставлять лавочки. Водночас мер Львова Андрій Садовий запропонував існуючий фонтан після демонтажу встановити в іншому місці.

До слова, існуючий фонтан перед Оперним театром встановили у 2008 році.