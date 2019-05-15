У Львові демонтують фонтан перед Оперним театром

З площі перед оперним театром демонтують фонтан

Наприкінці травня у Львові почнеться демонтаж фонтану перед Оперним театром. Галицька районна адміністрація отримає 300 тис. грн на демонтаж. Про це під час наради у Львівській міській раді повідомив керівник Галицької районної адміністрації Андрій Зозуля.

Нагадаємо, Галицька райадміністрація отримала дозвіл на знесення фонтану перед Львівським оперним театром ще у 2016 році. На місці знесеного фонтану планують облаштувати новий – сухий фонтан. Реалізацію цього проекту повністю оплатить азербайджанська нафтова компанія SOCAR, яка ще улітку 2015 року заявила про інвестиційний намір.

За словами Андрія Зозулі, на найближчій сесії міськради Галицькій райадміністрації виділять 300 тис. грн на знесення фонтану перед оперним театром. Проект нового фонтану зараз перебуває на стадії коригування.

«Після 25 травня ми зможемо приступити до демонтажу фонтану. Управління архітектури зараз працює над коригуванням проекту спорудження фонтану і проходженням експертизи. На наступну нараду з цього питання прийдуть представники «Сокару» і прозвітують стосовно фінансування проекту», – розповів Зозуля.

Перед Львівським оперним театром облаштують сухий фонтан (візуалізація компанії SOCAR)

За словами Зозулі, під час облаштування нового фонтану замінять мощення на площі перед оперним театром.

Водночас мер Львова Андрій Садовий запропонував існуючий фонтан після демонтажу встановити в іншому місці.

«Треба придумати, де можна буде цей фонтан використати, в якому районі міста. І паралельно треба буде навести лад на стометрівці тому числі з освітленням», – зазначив Садовий.

Додамо, що існуючий фонтан перед Оперним театром встановили у 2008 році.