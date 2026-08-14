15 серпня Тернопіль відзначає День міста

У Тернополі на День міста, 15 серпня, усі пасажири у вишитому одязі зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті. Акція діятиме як в приватних, так і в комунальних автобусах, а також тролейбусах. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради у п’ятницю, 14 серпня.

Рішення про безоплатний проїзд для пасажирів у вишиванках ухвалили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міськради. Така акція для пасажирів на День міста діє вже кілька років поспіль. Скористатися безоплатним проїздом можуть не лише жителі, але й гості міста. Єдина умова – одягнути вишиванку або одяг з елементами вишивки.

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Додамо, що подібну акцію у Тернополі влаштовують також і на День вишиванки, 18 травня, та на День Незалежності, 24 серпня.

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