За 2023 рік суддя отримала понад 860 тис. грн зарплатні

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду призначила судді Дніпропетровського районного суду Лалі Новік покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років. Також в обвинуваченої конфіскують автомобіль Skoda Octavia А5 2008 року та земельну ділянку площею шість соток. Про це повідомили в Центрі протидії корупції 10 жовтня.

За версією обвинувачення, у 2021 році суддя вимагала та отримала хабар 2,5 тис. доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Як повідомила ГО «Автомайдан», перед засіданням 9 жовтня адвокат судді заявив, що його підзахисна мобілізувалася. Через це захисник клопотав про зупинення провадження, утім суд відмовив.

Рішення у справі ще може бути оскаржене протягом 30 днів. Зазначається, що 7 жовтня у Вищій раді правосуддя також мали б розглянути дисциплінарну справу щодо звільнення Лалі Новік з посади судді. Але в справі оголосили перерву до 14 жовтня, відтак Новік залишається чинною суддею. За 2023 рік суддя отримала понад 860 тис. грн зарплатні.

Нагадаємо, у червні 2021 року детективи НАБУ спільно з СБУ та САП викрили суддю Дніпропетровського районного суду Лалу Новік на отриманні 2,5 тис. доларів хабаря. Невдовзі їй повідомили про підозру. Також Новік відсторонили від здійснення правосуддя.

У червні 2024 року Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя повідомила про звільнення судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Лалі Новік із посади. Натомість адвокат-викривач судді Олександр Цаплін заявив, що нести хабаря його примусила СБУ. Як повідомляє «Судовий репортер», у жовтні 2022 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Дніпропетровської області позбавила Цапліна права вести адвокатську діяльність за скаргою судді Новік, що він підбурював її до корупційного злочину.