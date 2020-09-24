Прокурор вимагав гроші за внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та інші процесуальні дії

Працівник однієї з місцевих прокуратур Дніпропетровської області отримав хабар за відкриття кримінального провадження щодо захоплення земельної ділянки. Про це в четвер, 24 вересня, повідомила Служба безпеки України.

За її даними, місцева жителька звернулася до прокурора із заявою про незаконне заволодіння присадибною територією біля її заміського приватного будинку.

За внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань і проведення інших процесуальних дій за цим фактом чиновник вимагав від потерпілої гроші.

Співробітники СБУ затримали прокурора на робочому місці під час отримання усієї суми хабаря. В ході затримання він намагався позбутися речових доказів, викинувши купюри у вікно.

Зараз в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) затриманому планується повідомити про підозру.