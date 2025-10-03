Підозрюваній загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України викрили продавчиню, яка працювала у магазині в Слов’янську Донецької області, на спробі допомогти російській розвідці атакувати медзаклади, де лікуються українські військові. Про це у п’ятницю, 3 жовтня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, у поле зору росіян 53-річна жінка потрапила через телеграм-канал, у якому розповідала про наслідки російських ударів по місту. Російські розвідники завербували продавчиню та доручили їй встановити медустанови, де лікуються та проходять реабілітацію українські бійці, щоб здійснити на них атаки.

«Щоб отримати таку інформацію, вона “втемну” випитувала її у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої меддопомоги», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, зрадниця намагалася виявити для окупантів локації українських укріпрайонів та запасних командних пунктів на Краматорському напрямку.

СБУ вчасно викрила зрадницю та запобігла передачі інформації окупантам, затримавши жінку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору інформації та спілкування з російською розвідкою. Продавчині оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою.