У постраждалих діагностовані множинні осколкові поранення та мінно-вибухові травми, один із них помер у лікарні

На Донеччині росіяни обстріляли з артилерії цивільних, які надворі готували собі їжу: одна людина загинула, 5 отримали поранення. Випадок стався у с. Новолуганське. Через відсутність в селі водо-, газо- та електропостачання люди змушені були готувати їжу поблизу своїх домівок та потрапили під російський обстріл.

За інформацією прокуратури, 26-27 червня Збройні сили РФ обстріляли з реактивної артилерії Краматорський, Покровський та Бахмутський райони Донеччини.

«У с. Новолуганське російські загарбники поранили шістьох цивільних осіб, які за відсутності в селі водо-, газо- та електропостачання готували їжу на вулиці, поблизу своїх домівок. У постраждалих діагностовані множинні осколкові поранення та мінно-вибухові травми, один з них згодом помер у лікарні», – повідомили у прокуратурі.

Фото прокуратури

Також росіяни обстріляли міста Бахмут, Торецьк та Костянтинівка, села Катеринівка, Малинівка, Кліщіївка та Ягідне. Зруйновано багато житлових будинків, пошкоджені навчальний заклад, господарські та інші споруди, сталося займання лісопосадки та поля з пшеницею.