Командир взводу збув крадений пістолет Макарова за 800 доларів США

На Донеччині викрили схему збуту вогнепальної зброї, яку налагодили співробітники патрульної поліції. Встановлено, що зброя була викрадена з військового формування області на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як з'ясувало слідство, налагодили схему командир взводу й інспектор підрозділу тактико-оперативного реагування батальйону патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.

«Вони викрали зброю з військового формування на Донеччині на початку відкритого воєнного нападу Росії на Україну. Командир збув особі пістолет Макарова, отримавши за це 800 доларів США. Правоохоронцями проведено оперативні закупки та зафіксовано незаконний збут підозрюваними ще 6 пістолетів Макарова по 800 доларів США за кожну одиницю зброї», – повідомили в прес-службі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Фото Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Під час санкціонованих обшуків вилучено цю зброю та боєприпаси.

Наразі фігурантам оголосили підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішують питання про обрання запобіжного заходу, зокрема, тримання під вартою.