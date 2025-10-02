Полонений уродженець Республіки Тува

На Покровському напрямку (Донецька область) 31-річний уродженець Республіки Тува (суб'єкт Російської Федерації) самостійно вийшов до українських прикордонників та здався у полон. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Тувинець здався у полон військовим Чернігівського прикордонного загону. За словами полоненого, до служби у російській армії він працював пастухом.

Також, за словами полоненого, він має двох дітей: п’ятирічну доньку та чотирирічного сина. Полонений стверджує, що не хотів брати участь у війні проти України та намагався переховуватися від російського військкомату. Однак, його силою мобілізували та відправили на фронт без проходження військової підготовки.

«Після спілкування з полоненим з’ясувалося, що чоловік, який вправлявся зі стадом баранів у Туві, усвідомлює те, що не збагне його колега у Кремлі: війну, яку розпочала Росія, треба закінчувати. Цей випадок вчергове демонструє, що Кремль використовує для війни проти України людей без належної підготовки та мотивації. Українські ж воїни, на відміну від “паперових тигрів”, які не здатні виконувати бойові завдання, мають високу морально-психологічну стійкість і незламну волю до перемоги», – наголосили прикордонники.

Нагадаємо, 27 вересня військові Нацгвардії повідомили, що захопили у полон громадянина Білорусі. За словами полоненого, він пішов на війну, щоб уникнути ув’язнення, а після трьох днів на фронті – здався у полон.