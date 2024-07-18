Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

На Донеччині СБУ затримала 49-річного чоловіка, який допомагав російським окупантам завдавати ударів по позиціях ЗСУ у регіоні. Зокрема, інформатор з’ясовував, де перебуває українська артилерія, яка тримає під вогневим контролем росіян на східному напрямку, повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 18 липня.

За даними слідства, 49-річний мешканець Костянтинівки збирав для росіян інформацію про дислокацію важкого озброєння українських захисників. Крім того, зловмисника цікавили координати ППО, яка захищає сухопутні підрозділи ЗСУ у районі Костянтинівки.

«Служба безпеки затримала ворожого інформатора у ході оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони. За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник рашизму», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що для збору інформації чоловік обходив місцевість та фіксував локації, які цікавили росіян. Отриману інформацію він надсилав у Telegram російському куратору.

Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з росіянами. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.