Фестиваль Street food so good не відбувався три роки

У львівському парку культури, з 30 серпня по 1 вересня, після трирічної перерви відбудеться фестиваль вуличної їжі Street food so good. На події планують назбирати 1,35 млн грн на закупівлю 100 FOV-дронів для 24 окремої механізованої бригади та 77-ї аеромобільної бригади. Організатори готують локацї з понад 30 фудпроєктами, лекції, майстер-класи та музичну програму. Хедлайнером події стане гурт Latexfauna.

«Наш фестиваль перетворюється в інтерактивну зону для донатів. Ми гуртуємося не лише навколо смачної та цікавої вуличної їжі, а передусім навколо донатів на актуальні потреби війська. Для нас важливо і надалі залишатися маркером нормального життя для львів'ян та робити важливі кроки для підтримки локального підприємництва», – розповідає Інна Кляп.

Гості фестивалю зможуть донатити на всій території події. Наприклад, на одній з локацій відомі львів'яни готуватимуть коктейлі за донати. Також за пожертву можна буде отримати власний портрет тощо. Організатори перерахують на збір частину грошей з продажу квитків на Street food so good.

Зазначимо, що зібрані на фестивалі донати передадуть на проєкт «Пташки перемоги» благодійного фонду «Добро.Дій», який і придбає дрони для 24-ї окремої механізованої бригади та 77-ї аеромобільної бригади.

Організатори додають, що на фестивалі буде понад 30 локацій з їжею, дитяча локація, маркети з одягом та аксесуарами тощо. Музичним хедлайнером свята стане гурт Latexfauna, який виступить у п'ятницю, 30 серпня, о 20:00. В інші дні для гостей гратимуть місцеві діджеї. Придбати квитки можна за посиланням.