На хабарі у Львові затримали начальника відділу Західного управління Держпраці
Євгена Сметанюка підозрюють в отриманні 8000 грн за погодження документа з охорони праці
У вівторок, 27 лютого, працівники ДБР спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Львівській області затримали за підозрою в одержанні хабара начальника відділу Західного міжрегіонального управління Держпраці Євгена Сметанюка та посередника, який передавав гроші.
Як розповіли ZAXID.NET у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, підозрювані вимагали та одержали хабар 8 тис. грн від посадовців ТОВ у Львові за безперешкодну реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.
Затриманим готують підозру за отримання хабара (ч. 3 ст. 368 ККУ).
За інформацією ZAXID.NET, затриманим виявився начальник відділу з питань безпеки праці Західного міжрегіонального управління Держпраці Євген Сметанюк та посередник, який передавав гроші.