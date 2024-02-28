Затримали начальника відділу Держпраці та посередника під час передачі грошей

У вівторок, 27 лютого, працівники ДБР спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Львівській області затримали за підозрою в одержанні хабара начальника відділу Західного міжрегіонального управління Держпраці Євгена Сметанюка та посередника, який передавав гроші.

Як розповіли ZAXID.NET у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, підозрювані вимагали та одержали хабар 8 тис. грн від посадовців ТОВ у Львові за безперешкодну реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Затриманим готують підозру за отримання хабара (ч. 3 ст. 368 ККУ).

За інформацією ZAXID.NET, затриманим виявився начальник відділу з питань безпеки праці Західного міжрегіонального управління Держпраці Євген Сметанюк та посередник, який передавав гроші.