Заступника мера Миколаєва Іллю Тереха та головну бухгалтерку підозрюють в хабарництві

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали за підозрою в хабарництві заступника міського голови Миколаєва на Львівщині Іллю Тереха та головну бухгалтерку Еллу Кульчицьку-Костик. Факт затримання посадовців ZAXID.NET підтвердили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За версією правоохоронців, заступник голови Миколаївської міськради Ілля Терех та начальниця відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Елла Кульчицька-Костик вимагали відкати від підприємця за нестворення штучних перешкод щодо приймання-передачі та поставки товарів, своєчасне перерахування коштів, відповідно до видаткових накладних.

Головну бухгалтерку затримали 3 січня під час отримання другої частини хабаря в розмірі 17 тис. грн. Гроші призначалися для заступника Іллі Тереха.

Затриманим готують підозру та обрання запобіжних заходів. ZAXID.NET спробував отримати коментар міського голови Миколаєва Андрія Щебеля з приводу затримання на хабарі його підлеглих, однак мер на дзвінки не відповідав.