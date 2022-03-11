11 березня у с. Оскіл Ізюмського району на Харківщині росіяни обстріляли психоневрологічний інтернат. Постраждалих немає, усі встигли вчасно сховатись в укриття.

Атаку на мирних жителів здійснили прямим влучанням, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Із 403 зареєстрованих пацієнтів на момент обстрілу там перебували 330 людей та 30 осіб персоналу.

«Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини. Із них малорухомих – 50, пересуваються на візках – 10 підопічних», – зазначив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Як додали в ДСНС, внаслідок вибуху п’ятиповерхова будівля зазнала руйнувань на рівні 2 та 3 поверхів, також виникли локальні пожежі. Також у цьому селі вибухами зруйновано 5 приватних будинків.

Як інформує Суспільне Харків, ще з 4 березня в інтернаті відсутнє опалення та електрика через пошкодження магістралей. Персонал готує їжу на вулиці на вогні. Інтернат відрізаний через розбитий міст у напрямку Харкова. Єдиним шляхом евакуації було місто Краматорськ на Донеччині.

За словами Олега Синєгубова, місто Ізюм зараз найкритичніша точка області. Місто практично вщент зруйноване ворогом. За вчора звідти евакуювали 1600 мешканців. Сьогодні запланована евакуація людей з Ізюма в Лозову.

Житлові райони Харкова за минулу добу зазнали 89 артилерійських обстрілів. Росіяни обстріляли район П'ятихатки, в якому розташований Харківський фізико-технічний інститут. Ядерна установка «Джерело нейтронів» повністю знеструмлена, є пошкодження будівлі.

Хроніки опору. День шістнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET