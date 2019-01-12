На Харківщині шахраї під виглядом газовиків виманили у пенсіонерки 18 тис. грн

У Харківській області шахраї, які представилися працівниками газової служби, виманили в пенсіонерки 18 тис. гривень. Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

Зазначається, що до пенсіонерки завітали дві жінки, які назвалися працівниками газової служби, й повідомили, що будуть проводити заміну газових плит. Не підозрюючи нічого, пенсіонерка впустила невідомих до квартири.

«На кухні жінки почали «працювати»: описувати газову плиту та розповідати пенсіонерці, як саме буде відбуватись заміна. Господарка оселі постійно перебувала на кухні з однією із «працівниць», тим часом інша нишпорила по квартирі. Після візиту шахрайок у старенької зникли усі заощадження у розмірі 18 тис. грн», - розповіли в поліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 («Шахрайство») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що щахраї привласнили гроші, а саме понад 107 тис. грн, на лікування онкохворої дитини з Івано-Франківська.