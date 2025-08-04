Гоптівка перебувала під окупацією на початку повномасштабного вторгнення

На Харківщині російська диверсійно-розвідувальна група намагалася захопити контрольний пункт пропуску в прикордонному селі Гоптівка. Втім, атака виявилася провальною, росіяни зазнали втрат та втекли на територію Росії, повідомив у понеділок, 4 серпня, голова Дергачівської МВА на Харківщині Вячеслав Задоренко.

Посадовець відреагував на повідомлення у соцмережах, в яких ідеться, що росіяни нібито захопили КПП «Гоптівка». Задоренко підтвердив, що російська ДРГ атакувала пункт пропуску, проте наголосив, що захопити його не змогла.

«У результаті бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували понад десять загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії. КПП “Гоптівка” перебуває під повним контролем Сил оборони України», – повідомив Задоренко.

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Зазначимо, село Гоптівка розташоване в Дергавчівському районі Харківщини за 2 км від українсько-російського кордону. Через КПП «Гоптівка» до повномасштабного вторгнення був розташований найбільший міжнародний автобан між Україною та Росією. 24 лютого 2022 року росіяни прорвали оборону на КПП та йшли цією трасою на Харків. Гоптівка перебувала під окупацією близько семи місяців – у вересні 2022 року Міноборони повідомило про звільнення населеного пункту.