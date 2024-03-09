У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату під автомобіль військовослужбовиці

У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату під автомобіль військовослужбовиці. Про це 9 березня повідомила поліція Харківщини.

25-річний мешканець села Мала Рогань Харківського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, взяв на балконі гранату РГД-5 та вийшов на вулицю. Боєприпас він знайшов взимку 2024 року на території Богодухівського району.

На вулиці він підійшов до автомобіля Kia Sorento, який був припаркований поблизу будинку, та в присутності свідків дістав гранату, вийняв чеку і кинув під автомобіль. Автівка належала українській військовослужбовиці, яка теж мешкає в цьому населеному пункті. В момент вибуху жінка перебувала вдома.

За словами правоохоронців, через «вирішив помститись через довгі неприязні стосунки». Чоловіку оголосили підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до 7 років позбавленням волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.