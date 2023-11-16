На Херсонщині окупанти розшукують проукраїнські налаштованих підлітків

На тимчасово окупованій території Херсонщини співробітники «слідчого управління» Росії проводять рейди у навчальних закладах. Вони розшукують молодь, яка співпрацює з українськими військовими. Про це у середу, 15 листопада, повідомили у Центрі національного спротиву.

Окупанти шукають студентів, які, на їх думку, можуть допомагати Силам оборони у звільненні окупованої території. Росіяни обходять коледжі та училища, де проводять «профілактичні бесіди» з молоддю.

«Під час бесід молодим студентам пропонують здавати нелояльних, на їх думку, студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Зокрема підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо наслідків», – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву зауважили, що всі дотичні до репресій українців не уникнуть покарання, адже Руху опору відомі їхні імена. Повідомити про колаборанта можна за посиланням.

Нагадаємо, у червні 2023 року в окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, росіяни вбили двох українських підлітків: 16-річного Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова, якому 25 червня мало виповнитися 17 років. Представник окупантів назвав хлопців «терористами», оскільки вони були проукраїнськи налаштованими.