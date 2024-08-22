фото рятувальників

У селищі Ярмолинці Хмельницького району під час пожежі загинув чоловік

У середу, 21 серпня, в селищі Ярмолинці Хмельницького району горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіло 40-річного власника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Виклик про пожежу надійшов у Службу порятунку о 08:40. За вказаною адресою прибули вогнеборці пожежно-рятувальної частини селища Ярмолинці. «В одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка 1984 року народження. Полум’я загасили, втім воно знищило 30 м2 приміщення», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС. Попередньо відомо, що пожежа почалася через необережне куріння. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

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