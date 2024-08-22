У пожежі на Хмельниччині через необережне куріння загинув 40-річний чоловік
Тіло місцевого жителя виявили в одній з кімнат
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У селищі Ярмолинці Хмельницького району під час пожежі загинув чоловік
У середу, 21 серпня, в селищі Ярмолинці Хмельницького району горів житловий будинок. На місці події рятувальники виявили тіло 40-річного власника. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Виклик про пожежу надійшов у Службу порятунку о 08:40. За вказаною адресою прибули вогнеборці пожежно-рятувальної частини селища Ярмолинці.
«В одній з кімнат рятувальники виявили тіло чоловіка 1984 року народження. Полум’я загасили, втім воно знищило 30 м2 приміщення», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС.
Попередньо відомо, що пожежа почалася через необережне куріння.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.
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