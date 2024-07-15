У селі Олешин Хмельницького району під час пожежі загинув чоловік

Вночі 15 липня у селі Олешин Хмельницького району під час пожежі в гаражі загинув 59-річний чоловік. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

За інформацією рятувальників, виклик про подію надійшов до Служби порятунку о 03:45. На місці події співробітники ДСНС встановили, що у гаражі палає автомобіль марки Renault Kangoo й полум’я поширилось на 35 м2.

«У салоні транспортного засобу було виявлено тіло 59-річного чоловіка. Наразі відомо, що ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі», – уточнив ZAXID.NET речник ДСНС області Віталій Гричанюк.

Наразі усі обставини події з’ясовують правоохоронці.