На Хмельниччині в згорілому легковику виявили тіло 59-річного власника
Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі
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У селі Олешин Хмельницького району під час пожежі загинув чоловік
Вночі 15 липня у селі Олешин Хмельницького району під час пожежі в гаражі загинув 59-річний чоловік. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.
За інформацією рятувальників, виклик про подію надійшов до Служби порятунку о 03:45. На місці події співробітники ДСНС встановили, що у гаражі палає автомобіль марки Renault Kangoo й полум’я поширилось на 35 м2.
«У салоні транспортного засобу було виявлено тіло 59-річного чоловіка. Наразі відомо, що ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі», – уточнив ZAXID.NET речник ДСНС області Віталій Гричанюк.
Наразі усі обставини події з’ясовують правоохоронці.
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