В Україні почали підробляти довідки про вакцинацію від коронавірусу

У Кам’янці-Подільському у Хмельницькій області працівники Нацполіції викрили друкарню, де шахраї підробляли документи – від негативних ПЛР-тестів і довідок про вакцинацію від Covid-19 до дипломів про вищу освіту. Затримано 31-річного організатора шахрайства, який також мав двох спільників.

«Фігуранти друкували дипломи про вищу та середню спеціальну освіту різних навчальних закладів за напрямками журналістика, медицина, освіта тощо. Окрім того, підпільно виготовляли сертифікати про вакцинацію від Covid-19 та довідки про негативні результати ПЛР-тестів», – повідомляють у прес-службі Нацполіції.

Фальшиві документи та мокрі печатки шахраї продавали через інтернет-платформу і соцмережі. 27 липня, під час обшуків удома у фігурантів та в друкарні, поліція вилучила гроші, журналістські посвідчення і дипломи за спеціальністю «журналіст». Також правоохоронці вилучили мокрі печатки різних міністерств, медичних закладів, приватних лабораторій, сертифікати про вакцинацію від Covid-19 та довідки про негативні результати ПЛР-тестів.

Слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Організатора затримано, вирішується питання про оголошення йому підозри.