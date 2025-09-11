Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок співзасновнику благодійної організації «Реабілітація та Відродження» Олегу Грабнеру за продаж автомобілів, привезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. Завдяки незаконній схемі обвинувачений зі спільниками заробив понад 1,3 млн грн. За скоєне йому призначили 204 тис. грн штрафу з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Як йдеться у вироку від 3 вересня, у березні 2024 року Олег Грабнер організував незаконну схему із ввезення з-за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Обвинувачений оформив документи про те, що благодійна організація «Реабілітація та Відродження» передасть транспорт у розпорядження військових частин ЗСУ. Однак Олег Грабнер зі спільниками продав сім автомобілів і заробив 1 335 744 грн.

Під час судового розгляду справи обвинувачений розкаявся, співпрацював зі слідством і пообіцяв перерахувати 100 тис. грн на потреби військових.

Суддя Андрій Місінкевич визнав Олега Грабнера винним за ч.3 ст.201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану) й призначив 204 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також благодійних фондах та громадських організаціях протягом двох років та з конфіскацією майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.