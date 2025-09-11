Співзасновник благодійної організації на Хмельниччині продавав гуманітарні авто
Завдяки незаконній схемі Олег Грабнер заробив зі спільниками понад 1,3 млн грн
Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок співзасновнику благодійної організації «Реабілітація та Відродження» Олегу Грабнеру за продаж автомобілів, привезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги. Завдяки незаконній схемі обвинувачений зі спільниками заробив понад 1,3 млн грн. За скоєне йому призначили 204 тис. грн штрафу з конфіскацією всього майна, окрім житла.
Як йдеться у вироку від 3 вересня, у березні 2024 року Олег Грабнер організував незаконну схему із ввезення з-за кордону автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Обвинувачений оформив документи про те, що благодійна організація «Реабілітація та Відродження» передасть транспорт у розпорядження військових частин ЗСУ. Однак Олег Грабнер зі спільниками продав сім автомобілів і заробив 1 335 744 грн.
Під час судового розгляду справи обвинувачений розкаявся, співпрацював зі слідством і пообіцяв перерахувати 100 тис. грн на потреби військових.
Суддя Андрій Місінкевич визнав Олега Грабнера винним за ч.3 ст.201-2 ККУ (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану) й призначив 204 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також благодійних фондах та громадських організаціях протягом двох років та з конфіскацією майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.