У місцевій школі були пошкоджені 28 вікон

На Хмельниччині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника Shahed пошкоджені будинки, школа та котельня. Росіяни вкотре атакували область вночі 15 вересня, однак силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі.

Як повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, уламки збитого безпілотника Shahed впали в одному з сіл Хмельницького району.

«Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач. Відновлювальні роботи вже тривають. Головне, що внаслідок атаки немає постраждалих», – зазначив посадовець.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, всього вночі росіяни випустили пуски 17 ударних безпілотників, які різними маршрутами рухались у напрямку Хмельниччини. Силам ППО вдалось знищити всі ворожі цілі.