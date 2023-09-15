Безпілотники атакували 10 областей України

Вранці 15 вересня Повітряні сили України оголосили повітряну тривогу в низці областей. Південний та західний регіони України атакували російські ударні безпілотники. Пізніше у прес-службі Повітряних Сил повідомили, що ППО України збила всі 17 безпілотників Shahed, якими Росія атакувала області.

О 3:30 було оголошено загрозу ударів БПЛА у Миколаївській та Херсонській областях. Згодом повітряна тривога поширилась на Дніпропетровську та Кіровоградську області. Пізніше повітряну тривогу також оголосили у Вінницькій та Черкаській областях, куди також долетіли ворожі безпілотники.

Згодом повітряні сили голосили повітряну тривогу на північно-західному напрямку. Загроза застосування ударних дронів триває з 5:53 у Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях.

За даними голови Хмельницької ОВА, в області пролунав вибух. «В області було чутно вибух. Працює ППО», – повідомили у прес-службі Хмельницької ОВА. Повітряні Сили також підтвердили дані про роботу ППО в області.

Станом на 7:34 повітряну тривогу в західних областях було скасовано. О 8:55 Повітряні Сили повідомили, що Росія атакувала центральні та західні області країни ударними безпілотниками Shahed. Всі їх вдалося збити.

«Усього зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 "шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони», – повідомили у прес-службі Повітряних Сил.

ППО збила всі 17 дронів, якими Росія атакувала Україну / Фото Повітряних Сил

Нагадаємо, вночі 14 вересня росіяни вчергове атакували Україну 22 ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Українська ППО знищила 17 дронів, уламки пошкодили приватні господарства та будинки на Дніпропетровщині.