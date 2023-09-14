Знищений російський безпілотник

У ніч на четвер, 14 вересня, російські окупанти атакували Україну 22 ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною було знищено 17 цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що росіяни запустили БПЛА кількома групами із трьох напрямків: мису Чауда у Криму та російських міст Єйськ та Курськ.

Рух шахедів відбувався у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Також стало відомо, що українські захисники збили над територією Дніпропетровської області 3 ворожі безпілотники, уламки Shahed частково зруйнували приватний будинок, ще 6 – пошкоджені.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили».

Зазначимо, що у ніч проти четверга, 14 вересня, Повітряні сили України попередили про повітряну тривогу в низці областей, РФ масовано атакувала шахедами. В окремих регіонах була загроза балістичних ударів.