Пожежа сталася вранці 24 квітня у селі Врублівці Кам'янець-Подільського району

Вранці 24 квітня внаслідок пожежі у будинку в селі Врублівці Кам'янець-Подільського району загинув 13-річний хлопчик. Батька підлітка з опіками госпіталізували до лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Трагедія сталася у четвер, 24 квітня, близько 07:10. За інформацією правоохоронців, через несправність сонячної електроустановки загорівся будинок, в якому мешкало подружжя з дитиною.

«Внаслідок пожежі загинув 13-річний хлопчик. Його батько, 52-річний чоловік, отримав опіки – він перебуває у Кам’янець-Подільській міській багатопрофільній лікарні. 49-річна матір хлопчика у цей час була в іншій кімнаті, вона й викликала рятувальників та поліцію», – зазначають поліцейські.

Слідчі наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.